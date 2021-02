Homossexual é morto a facadas e corpo é jogado em banheiro no Grande Vitória

MANAUS – Um crime brutal foi registrado na noite de sexta-feira, (26), na rua Leopoldina, bairro Grande Vitória, zona Leste de Manaus. Um homossexual identificado como André Ferreira de Souza, 44 anos, foi encontrado morto pela irmã no banheiro de seu quitinete.

A irmã da vítima sentiu falta do mesmo e ao chegar na casa, acabou encontrando André morto com várias facadas jogado no local. A polícia deve investigar o caso para tentar identificar os autores ou o autor do crime.

Por Correio da Amazônia