Hospital Delphina Aziz celebra 10 anos com Acreditação ONA – Nível 2

O Hospital Delphina Aziz, localizado em Manaus e operado pela Opy Health e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, celebra o aniversário de 10 anos nesta quinta-feira, 27, comemorando a conquista da Acreditação ONA – Nível 2. O reconhecimento atesta que a instituição cumpre os requisitos estabelecidos pelo Sistema Brasileiro de Acreditação e atende aos rigorosos padrões de segurança e gestão integrada exigidos. O complexo hospitalar, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), é pioneiro na certificação entre as instituições públicas de saúde do Amazonas.





Em maio deste ano, a Opy Health completou quatro anos à frente dos serviços não clínicos e de infraestrutura da operação de Manaus. Nesse período, foram atendidos mais de 449 mil pacientes por dia, realizadas 44 mil cirurgias eletivas, 781 mil exames de imagem, 4 milhões de exames laboratoriais e cerca de 256 mil entre consultas especializadas. Além disso, a partir de 2023, foram efetuados 73 transplantes renais. Durante esses quatro anos, foram aproximadamente 2003 mil leitos disponibilizados em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas.

De acordo com o Head do ativo Delphina Aziz, Leonardo Marques, a Opy Health tem orgulho em participar da trajetória do complexo hospitalar e poder contribuir para proporcionar saúde de qualidade aos pacientes. “Nosso principal objetivo é garantir uma gestão hospitalar eficiente, oferecendo suporte administrativo e operacional, além de infraestrutura de ponta, para que a equipe clínica possa concentrar a sua atenção ao atendimento aos pacientes”, afirma.

Reconhecido como um dos principais hospitais de referência em Manaus, principalmente em atendimento de alta complexidade, o Delphina Aziz desempenhou um papel fundamental durante a pandemia de COVID-19, tornando-se um dos principais centros de tratamento da doença na região norte do país.

A celebração dos 10 anos do Hospital Delphina Aziz com a Acreditação ONA – Nível 2 reafirma o compromisso contínuo da instituição com a excelência no atendimento e a segurança dos pacientes, destacando-se como um modelo de qualidade e eficiência na saúde pública do Amazonas.

SOBRE OPY HEALTH

A Opy Health é uma empresa de serviços não clínicos e de infraestrutura em hospitais públicos e privados, sob gestão da IG4 Capital. Iniciou suas operações em fevereiro de 2020 e atualmente opera o Hospital Delphina Aziz (Manaus, AM) e o Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro (HMDCC – Belo Horizonte, MG), além de parcerias com a Sociedade Israelita Albert Einstein na operação do HMAP – Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia e no HUGO – Hospital Estadual de Urgências de Goiás, em Goiânia.