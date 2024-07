Mecânico da Via Verde falece imprensado pela roda do ônibus

Fatalidade ou acidente de trabalho? – ainda não é possível saber o que provocou o acidente com o trabalhador da Via Verde, no final da tarde de hoje (01).





A ‘tragédia’ aconteceu quando o trabalhador, que teve o nome revelado por Senhor Mário, estava vistoriando a caixa de rodas do ônibus da Via Verde, na garagem da Vila Marinho, no bairro da Compensa, próximo à Ponte Rio Negro.

“Infelizmente esse é o trabalhador, Sr. Mário, da empresa Via Verde que faleceu durante uma manutenção. Nossos Sentimentos a família. Siga em Paz Guerreiro!”, escreveram colegas de trabalho nos grupos dos trabalhadores da empresa.

Veja vídeo: