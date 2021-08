Idam apoia implantação de agroindústria de polpas de frutas no município de Jutaí

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) realizou, no período de 5 a 11 de agosto, a montagem de máquinas e equipamentos da agroindústria de polpas de frutas no município de Jutaí (a 751 quilômetros de Manaus).

A ação é uma iniciativa da Cooperativa Mista de Desenvolvimento Sustentável de Jutaí (Jutaicoop), que recebe assistência técnica do Idam e foi construída com apoio da Fundação Banco do Brasil.

De acordo com o gerente de Apoio à Agroindústria do Idam, engenheiro químico Willis Viera Meriguete, a agroindústria está projetada inicialmente para beneficiar em média 3 toneladas de polpas de frutas ou açaí por dia. O empreendimento permite o aproveitamento das frutas em época de safra, evitando perdas e gerando excedentes de renda para os produtores.

“A expectativa é atender cerca de 200 produtores agroextrativistas, principalmente com a compra de produtos como açaí, camu-camu, buriti, cupuaçu e entre outros. Para o primeiro ano, esperamos produzir 300 toneladas de polpas”, informou o gerente.