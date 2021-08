Dupla é presa no momento em que roubava celular no bairro João Paulo

Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na quinta-feira (12), realizaram a prisão de uma dupla, de 18 e 34 anos, que praticavam roubos na rua Vick, bairro João Paulo II, zona leste de Manaus.

A equipe de patrulhamento encontrou três indivíduos em duas motocicletas, no momento em que roubavam uma vítima em via pública. Ao perceberem a presença da viatura, dois dos suspeitos fugiram nas motocicletas, deixando para trás o terceiro indivíduo.

Na abordagem foram encontrados dez aparelhos celulares. O infrator informou aos policiais que os outros indivíduos moravam perto da casa dele; e que a arma utilizada nos roubos estava com um deles.

A equipe da 30ª Cicom foi até o local e deteve outro envolvido. Com este, foi apreendida uma motocicleta Honda CG 160 Titan EX, cor vermelha, placa PHG 5A73, usada na ação criminosa. O terceiro envolvido fugiu com a chegada dos militares.

A dupla foi encaminhada para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Os policiais entraram em contato com as oito vítimas, que foram orientadas a comparecer no DIP para reconhecimento dos suspeitos e recuperação dos objetos.