Senado aprova ampliação de cotas para pretos e pardos em concursos

O Senado Federal deu um passo importante na promoção da igualdade racial ao aprovar, nesta quarta-feira (8), a ampliação das cotas para pessoas pretas e pardas em concursos públicos federais. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou o projeto que eleva de 20% para 30% o número de vagas reservadas para esse grupo, sempre que houver duas ou mais vagas em disputa.





Essa medida, votada em caráter terminativo na CCJ, dispensando a necessidade de apreciação no plenário, visa garantir maior representatividade e oportunidades para a população negra no serviço público. Agora, o projeto segue diretamente para a Câmara dos Deputados, onde será analisado.

As cotas para negros em concursos públicos foram instituídas em 2014, mas corriam o risco de perder a validade em junho deste ano. Com a aprovação no Senado, o prazo será estendido por mais 10 anos, assegurando a continuidade dessa política afirmativa.

Um ponto de destaque do projeto é a definição de critérios claros para a autodeclaração como pessoa preta ou parda. Além disso, o texto estabelece que a verificação da autodeclaração será realizada conforme processo definido em cada edital, garantindo transparência e imparcialidade.

Em caso de autodeclaração indeferida, o candidato ainda terá a oportunidade de participar da ampla concorrência, exceto em casos de fraude comprovada, o que resultará na exclusão do concurso ou na anulação da nomeação, caso já tenha sido realizada.

Outro aspecto relevante do projeto é a inclusão de critérios e percentuais para cotas de indígenas e quilombolas, cabendo ao governo regulamentar esses aspectos.

Com essa iniciativa, o Senado reafirma seu compromisso com a promoção da igualdade racial e o combate ao racismo estrutural, buscando construir uma sociedade mais justa e inclusiva para todos os brasileiros.

Fonte: CNN Brasil