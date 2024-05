Aprovação de Lula avança entre evangélicos e na Região Sul, revela estudo

Uma pesquisa recente realizada pela Quaest e divulgada pelo G1 revelou uma divisão quase equitativa na percepção dos brasileiros sobre o trabalho do presidente Lula. Segundo o levantamento, 50% dos entrevistados aprovam o desempenho do presidente, enquanto 47% o desaprovam, configurando um empate técnico entre os dois grupos. Essa é a primeira vez desde o início de seu mandato que a aprovação e a desaprovação se equiparam.





Os dados indicam uma estabilidade nos números em comparação com pesquisas anteriores, sugerindo uma interrupção na queda da aprovação de Lula. Felipe Nunes, diretor da Quaest, aponta que essa estabilização é especialmente notável devido à interrupção da deterioração da imagem do presidente, principalmente no Sul do país e entre os evangélicos. Embora persista uma percepção negativa em relação à economia, com muitos sentindo que Lula não está cumprindo suas promessas, houve uma melhora na avaliação entre os grupos mencionados.

Entre os evangélicos, tradicionalmente um grupo com alta taxa de desaprovação, houve uma redução significativa, com 58% desaprovando o trabalho de Lula, em comparação com os 62% registrados anteriormente. Além disso, a aprovação nesse grupo aumentou de 35% para 39%, indicando uma mudança de percepção. Na região Sul, também foi observado um aumento na avaliação positiva do presidente, passando de 40% para 47%, enquanto a rejeição diminuiu de 57% para 52%.

A pesquisa também abordou a avaliação geral do governo Lula, revelando que 33% dos entrevistados a consideram positiva, mesma proporção dos que a avaliam de forma negativa. Quanto à direção do país, 49% acreditam que está errada, enquanto 41% a consideram correta.

Em relação às intenções de Lula, 51% dos entrevistados acreditam que o presidente é bem-intencionado, enquanto 42% discordam dessa afirmação. Sobre o cumprimento das promessas de campanha, a maioria (63%) acredita que Lula não tem conseguido cumpri-las. Quando questionados sobre para quem o governo Lula trabalha, 52% acreditam que atende às necessidades de todos.

Quanto à economia, as opiniões se dividem: 38% dos entrevistados acreditam que piorou nos últimos 12 meses, enquanto 27% consideram que melhorou. Para os próximos 12 meses, 48% têm expectativa de melhora na economia.

A pesquisa ouviu 2.045 pessoas em 120 municípios entre os dias 2 e 6 de maio, com uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Fonte: 247 Brasil