Polícia apreende 15 kg de drogas escondidas dentro de mala em embarcação

MANAUS | Cerca de 15 quilos de maconha do tipo skunk foram apreendidos na noite de terça-feira (07), pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), durante fiscalização em uma embarcação, na Base Fluvial Arpão 2, em Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus). A droga avaliada em cerca de R$ 300 mil, foi encontrada escondida dentro de uma mala, que não apresentava origem de despacho.





A ocorrência foi registrada por volta das 23h, durante a abordagem à lancha expresso Maria Valentina, que havia saído de São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros de Manaus) e tinha como destino a capital amazonense.

Com o auxílio de um cão de faro para narcóticos, durante a fiscalização, as equipes da PMAM encontraram a mala. Ao todo, foram mais de 15 quilos de entorpecentes. Ao serem submetidos à análise, pelo Departamento Polícia Técnico-Científica (DPTC), foi identificado que se tratava de maconha do tipo skunk.

O suspeito por transportar o entorpecente não foi identificado. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), que integra a Base Arpão, instaurou procedimento para identificar o dono da droga.