Desespero no RS: Saques e ataques criminosos agravam tragédia das enchentes

A situação no Rio Grande do Sul está se tornando ainda mais crítica à medida que uma onda de violência se une ao drama das piores enchentes já registradas no estado. Enquanto as comunidades lutam para se recuperar das inundações devastadoras, enfrentam agora o pesadelo dos saques e dos ataques criminosos.





Os números são alarmantes: a Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou para 95 o número de mortos devido aos temporais, com outros 4 óbitos ainda sob investigação. Além disso, há 131 pessoas desaparecidas e 372 feridas, agravando ainda mais a tragédia que assola o estado.

Os chamados “piratas”, responsáveis pelos saques e assaltos em áreas alagadas, tornaram-se uma ameaça constante. Apesar dos esforços das autoridades, que resultaram na prisão de pelo menos 10 criminosos e na morte de um deles, os relatos dos moradores sobre essas atividades criminosas continuam a se multiplicar.

Porto Alegre e cidades vizinhas, como Canoas e São Leopoldo, estão enfrentando uma escalada da violência. Os criminosos chegam de barco às áreas alagadas, onde aproveitam a ausência de vigilância para saquear residências, empresas e até mesmo equipes de resgate. Muitos moradores, temendo pela segurança de seus bens, decidiram retornar às suas casas inundadas, refugiando-se nos andares mais altos.

A situação atingiu um novo patamar quando equipes de resgate foram alvo de ataques por parte dos criminosos. Em um caso chocante em São Leopoldo, os assaltantes se passaram por vítimas necessitadas de ajuda, apenas para depois atacar brutalmente os voluntários, roubando seus pertences e usando suas embarcações para perpetrar mais crimes.

Diante desse cenário de caos e desespero, as autoridades e as comunidades locais estão se mobilizando para enfrentar essa nova ameaça, buscando proteger vidas e garantir a segurança de todos os afetados por essa tragédia sem precedentes.

Fonte: MSN