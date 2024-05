O Amazonas FC enfrentará o Santos FC na Arena da Amazônia, no próximo sábado (11/05), em partida válida pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Onça Pintada será o quinto adversário amazonense da equipe paulistana, completam a lista Fast Clube, Nacional, Princesa do Solimões e Rio Negro.





“A Arena da Amazônia está preparada para receber esse grande jogo. O Amazonas vem disputando competições de alto nível e o Governo do Estado vem oferecendo o suporte necessário para que a equipe possa continuar crescendo e levando o nosso futebol aos lugares mais altos”, disse o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

O Santos veio à Manaus pela primeira vez em 1968, quando enfrentou Fast e Nacional, em partidas amistosas no estádio Ismael Benigno, foram duas vitórias com Pelé marcando em ambos os jogos. Em Campeonato Brasileiro, o Alvinegro enfrentou o Tricolor mais uma vez e o Leão da Vila Municipal outras 6, sendo um empate em dois a dois o melhor resultado, alcançado pelo Nacional em 1982, no estádio Vivaldo Lima.

O Rio Negro enfrentou o Santos em 4 oportunidades, todas pelo Brasileirão, com o primeiro confronto acontecendo em 1973 e terminando em empate por 1 a 1. A última vez que o tricampeão da América veio à Manaus foi pela Copa do Brasil de 2014, quando enfrentou o Princesa do Solimões, de Manacapuru (68 quilômetros distantes de Manaus), na Arena da Amazônia recém-inaugurada na época, com vitória paulista pelo placar de 2 a 1.

No próximo sábado, na Arena da Amazônia, o Amazonas FC busca reabilitação no Brasileirão Série, com um ponto, a equipe vem de derrota fora de casa para a Ponte Preta. O Santos está invicto na competição, conquistando três vitórias em três rodadas, além de possuir o melhor ataque e defesa da competição.