Idam oferece curso para produtores indígenas de Tabatinga

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) realizou um curso sobre Boas Práticas na Produção de Farinha de Mandioca na comunidade de Umariaçu II, no município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus), entre os dias 26 e 30 de julho. A capacitação beneficiou 44 agricultores indígenas da comunidade e abordou boas práticas na fabricação de farinha de mandioca.

O curso atendeu os indígenas da comunidade Umariaçu II e foi ministrado pelo técnico em agropecuária do Idam e coordenador do Projeto Prioritário de Mandioca, Suzamar Santos, e pela coordenadora da cadeia prioritária de mandioca na unidade local, a agrônoma Gisele Magalhães. A programação abordou temas como uso de máquinas, colheita e recepção das raízes, armazenagem, lavagem e descascamento, ralação das raízes, prensagem da massa ralada, esfarelamento, peneiragem, torração e empacotamento.

A proposta do Idam é que este seja o primeiro de uma série de cursos que serão oferecidos em comunidades de Tabatinga. A próxima comunidade a ser atendida será a comunidade de Novo Paraíso.