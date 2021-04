Ilumina Manaus substitui mais de 100 pontos de luz por LED na zona Centro-Oeste

A comunidade Santa Terezinha, localizada no conjunto Dom Pedro, bairro Alvorada, zona Centro-Oeste, começou a receber na manhã desta quinta-feira, 29/4, a substituição de mais de 100 lâmpadas antigas de sódio e vapor metálico, por lâmpadas a LED, cujo custo benefício representa economia nos cofres municipais, bem-estar à população, além de ter vida útil mais longa. A ação faz parte do projeto “Ilumina Manaus”, da Prefeitura de Manaus.

As instalações desses novos e modernos pontos de iluminação iniciaram na rua Diogo Dias e estão sendo realizadas pela concessionária Manausluz e fiscalizadas pela Unidade Gestora de Projetos de Energia (UGPM), da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

O projeto “Ilumina Manaus”, nos primeiros 100 dias de gestão do prefeito David Almeida, realizou a instalação de mais de 12 mil novos pontos de iluminação a LED por toda a cidade.

De acordo com o diretor da UGPM Energia e Água da Seminf, Robson Goiabeira, as equipes têm trabalhado de forma engajada por toda a cidade, fiscalizando os serviços prestados pela concessionária e levando iluminação pública de qualidade aos bairros e comunidades, por vezes, esquecidas, mas que com a gestão do prefeito David Almeida, estes lugares ganharam o protagonismo que merecem.

Ação inédita

De acordo com João Bosco, morador do beco São Luiz, uma das áreas da comunidade contempladas, as lâmpadas antigas nunca receberam esse tipo de modernização na iluminação pública das ruas da comunidade.

“Esses serviços eram uma necessidade antiga, nunca recebemos esse tipo de modernização no aspecto da iluminação pública de nossas vias, por isso nós agradecemos a gestão do prefeito David Almeida e ao nosso vice-prefeito Marcos Rotta, pela eficiência no trabalho apresentado neste início de gestão”, disse o morador.