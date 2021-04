Bebê viraliza nas redes sociais ao fazer ensaio fotográfico com temática indígena

O pequeno Kalel, de 8 meses, protagonizou um ensaio fotográfico com a temática indígena e a ‘fofura’ das imagens viralizou nas redes sociais. As fotos foram feitas pelo próprio pai, o fotógrafo Miqueias Rosa, na cidade de Pauini, interior do Amazonas.

Ao G1, o fotógrafo contou que decidiu usar a temática em homenagem ao Dia do Índio, comemorado em 19 deste mês. Até esta quarta-feira (28), as imagens de Kalel já tinham mais de 9,8 mil compartilhamentos.

“A gente veio registrando os meses do nosso bebê com temas diferentes. A gente já fez de Super-Homem, de praia, e como a gente estava no mês do Dia do Índio, nossa amiga deu a ideia”, disse Miqueias.

De acordo com ele, para o cenário, foram usados itens cedidos por uma família indígena, da etnia Apurinã. Os povos Apurinã habitam, em sua maioria, o vale do rio Purus (AM).

Segundo Miqueias, o avô materno de Kalel é descendente dos povos Apurinã, e a família mora em Pauini. A repercussão das imagens o surpreendeu.

“Tem um amigo meu, que é fotografo também, de Manaus, e pediu pra colocar pra compartilhar, porque ele achou legal a ideia, achou as fotos bacanas. A gente colocou pra compartilhar sem intenção nenhuma de viralizar”, contou.

O fotógrafo contou que aguarda resultados positivos da repercussão das imagens. Porém, ter a oportunidade de levar a cultura indígena para outros lugares do mundo foi uma das principais alegrias.

“A gente vê que eles lutam diariamente pra ganhar o seu espaço em si. Então a gente vê a importância e, por isso, decidiu fazer o ensaio em homenagem ao Dia do Índio, pra mostrar, de certa forma, pro mundo, a importância dos povos indígenas, das raízes que a gente carrega por ser amazonense, ser manauara, ser de Pauini”, declarou.

