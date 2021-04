Carla e Bil recusam participação em série documental de Karol Conká

A estreia da série documental “A Vida Depois do Tombo”, estrelada por Karol Conká, tem repercutido entre os fãs do “BBB 21” no Twitter. A produção, lançada nesta quinta-feira (29) no Globoplay, recapitula os eventos que levaram à eliminação da cantora do reality show, com mais de 99% dos votos.

Quando chega a hora de se reencontrar com os ex-colegas de confinamento para confrontar suas ações, no entanto, Karol descobre que dois participantes não toparam aparecer na série: Carla Diaz e Arcrebiano Araújo, o Bil.

Já Lucas Penteado, que inicialmente havia dito que participaria, acabou recusando um encontro ao vivo com a cantora. Em vez disso, ele enviou um vídeo aconselhando Karol a “se acertar com Deus” pelo que fez na casa.

A rapper teve vários confrontos com Carla durante o “BBB 21”, incluindo um momento em que desmereceu a carreira da atriz e a chamou de “sonsa”.

Já no caso de Bil, Karol chegou a ter um romance com o modelo no reality, embora espectadores tenham apontado um possível assédio da cantora. Antes da saída dela da casa, os dois se desentenderam, e Karol chegou a chamá-lo de “covarde”.

Por fim, o atrito com Lucas foi o que mais marcou a passagem da rapper pelo “BBB 21”. Após conflitos na primeira festa, Karol expulsou o participante da mesa e o hostilizou, com a ajuda de Lumena e Pocah, quando ele se assumiu bissexual na casa, o que acabou levando à desistência do ator.

No Twitter, tem um pessoal defendendo os brothers que não quiseram falar com Karol.

Fonte: UOL