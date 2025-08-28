IML procura familiares de homem vítima de lesão corporal que morreu em Manaus

O Instituto Médico Legal (IML) solicita que os familiares de Samuel Brito Bentes, de 43 anos, compareçam à sede do Instituto para o reconhecimento e liberação do corpo. O homem deu entrada na Instituição no dia 20 de agosto, após ser vítima de agressão física, vindo do Hospital e Pronto Socorro (HPS) João Lúcio, na zona leste de Manaus.





A identificação foi realizada por meio do procedimento de necropapiloscopia, que compara as digitais com registros civis. A identificação foi conduzida por peritos do IML em conjunto com especialistas do Instituto de Identificação do Amazonas Aderson Conceição de Melo (IIACM).

O IML reforça que os corpos aguardam reconhecimento por familiares por até 30 dias. Após esse prazo, são sepultados como não identificados em Manaus.

A liberação do corpo só pode ser feita por familiares, que devem procurar a Coordenação Operacional da instituição, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 3216-6040.

O Instituto Médico Legal está localizado na Avenida Noel Nutels, nº 300, bairro Cidade Nova 2, zona norte de Manaus.