IMMU anuncia interdições e alterações de rotas para partida entre Amazonas e Flamengo

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), anunciou uma operação especial de trânsito e transporte para garantir a segurança e fluidez no deslocamento dos torcedores para o jogo entre Amazonas e Flamengo, válido pela Copa do Brasil. A partida acontecerá na Arena da Amazônia nesta quarta-feira, 23 de maio, às 20h30.





Trânsito

Os servidores do IMMU estarão presentes tanto na chegada quanto na dispersão dos torcedores, organizando o trânsito e orientando motoristas sobre os desvios necessários nas imediações da arena. As seguintes mudanças serão implementadas:

• Interdição da Rua Flaviano Limongi: A rua será fechada para o acesso de veículos das 8h até as 23h.

• Interdição da Avenida Constantino Nery: No sentido bairro/Centro, a avenida será interditada entre as avenidas Desembargador João Machado e Pedro Teixeira, das 16h até as 23h.

• Interdição Total após o Jogo: As avenidas Constantino Nery e Pedro Teixeira serão totalmente interditadas até a dispersão completa do público.

• Estacionamento Permitido: Será permitido estacionar na avenida Belmiro Vianez e na alameda do Samba.

Transporte Público

A operação especial para o transporte coletivo também será implementada, com mudanças que começarão às 16h e se estenderão até as 23h. As seguintes rotas serão afetadas:

• Linha 455: Terá o itinerário alterado no sentido bairro/Centro, passando pelas avenidas Mário Ypiranga, Djalma Batista, Pedro Teixeira, Constantino Nery, retornando para Mário Ypiranga e Djalma Batista.

• Linhas 302, 305, 306, 444, 454, 430, 319, 320, 321, 324, 330, 448, 316 e 011: Seguirão no sentido bairro/Centro pelas avenidas Constantino Nery, Mário Ypiranga, Djalma Batista, João Valério e Constantino Nery.

• Linhas 356, 448, 500, 560 e 640: Desvios pelas avenidas Constantino Nery, Mário Ypiranga, Djalma Batista, Álvaro Maia, com retorno no Centro de Convivência, e avenida Brasil.

• Linha 455 para T1/Centro: Passageiros da Estação Arena terão a linha 455 como opção para chegar ao T1/Centro.

A Prefeitura de Manaus pede a colaboração de todos para garantir uma experiência segura e organizada durante o evento esportivo.