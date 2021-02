Imunização contra a covid-19 no Amazonas é feita em tempo recorde

O Amazonas é destaque nacional e lidera o ranking de aplicação de doses das vacinas contra à Covid-19. Desde a chegada da primeira remessa do imunizante ao estado, o Governo tem mobilizado todos os esforços para garantir que os municípios recebam o material para aplicação nos grupos prioritários. Foram aplicadas, até o último domingo (14), 202.771 doses em todo o Estado, conforme os dados parciais do consolidado diário divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).

A aplicação é feita por agentes das secretarias municipais de saúde, e a FVS é responsável pelo armazenamento, distribuição e suporte técnico aos municípios. Na capital, um dos postos de vacinação é o Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho – Sambódromo, situado na zona centro-oeste. O local, que já funcionou como centro de testagem rápida da doença, atualmente atende exclusivamente profissionais da área da saúde na aplicação do imunizante.

Outro ponto de vacinação na capital está situado nas dependências do Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA). No espaço, há dois pontos de atendimento, sendo um destinado à aplicação da vacina nos profissionais da área de saúde, outro para os idosos com idades a partir de 70 anos.

Na última sexta-feira (12), o governador Wilson Lima anunciou, juntamente com o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o Plano de Aceleração da Vacinação contra Covid-19 na Amazônia, que iniciará pelo Amazonas. A expectativa é que, a partir do dia 22 de fevereiro, a imunização passe a abranger pessoas acima dos 50 anos de idade e garanta que mais amazonenses tenham acesso às vacinas enviadas pelo Governo Federal.