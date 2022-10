Imunossuprimidos podem receber a 5ª dose da vacina contra a Covid-19 em Manaus

A Prefeitura de Manaus informa que pessoas a partir de 18 anos de idade com alto grau de imunossupressão podem receber a 5ª dose da vacina contra a Covid-19. A titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe, explica que deve ser respeitado um intervalo de pelo menos quatro meses desde o recebimento da 4ª dose, conforme recomendação do Ministério da Saúde.

A secretária pontua que o Ministério da Saúde considerou a necessidade de adequar o esquema vacinal para imunossuprimidos por conta da redução da efetividade da vacina nesse público, comprovada a partir de estudos científicos, por conta de sua condição preexistente de saúde.

“A 5ª dose está sendo ofertada normalmente dentro da campanha, nos mais de 80 pontos de vacinação contra a Covid administrados pela secretaria. É importante que os usuários apresentem um laudo que comprove sua condição de imunossupressão, junto do documento de identificação com foto e o cartão de vacina, que conste as doses recebidas anteriormente”, orienta Shádia.

Grávidas e adolescentes

De acordo com a titular da Semsa, o intervalo de quatro meses para a 5ª dose também é válido para gestantes e puérperas com imunossupressão, a partir de 18 anos de idade. Já os adolescentes imunossuprimidos, de 12 a 17 anos, podem tomar até a 4ª dose, quatro meses após a aplicação da 3ª.

A medida beneficia pessoas com as seguintes condições: imunodeficiência primária grave; quimioterapia para câncer; transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH); uso de drogas imunossupressoras; pessoas vivendo com HIV/Aids; uso de corticóides em doses ≥ 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥ 14 dias; uso de drogas modificadoras da resposta imune; auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias; pacientes em hemodiálise; pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

A ampliação consta na Nota Técnica 221/2022, do Ministério da Saúde. Os usuários podem consultar a lista de endereços dos pontos de vacinação no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br), ou por meio do link bit.ly/localvacinacovid19.

Os usuários também podem tirar dúvidas e conferir os detalhes da campanha nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).