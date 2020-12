Indígenas do AM poderão fazer vestibular da UniCamp

Estudantes indígenas de São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga poderão fazer o vestibular Indígena da Unicamp, que oferece mais de 80 vagas em cursos superiores. Os interessados podem se inscrever gratuitamente até 31 de janeiro de 2021, pela internet, no site da Comvest.

Os candidatos devem comprovar que pertencem a uma das etnias indígenas do território brasileiro, por meio da documentação especificada no edital. É exigido, ainda, que os candidatos tenham cursado o ensino médio integralmente na rede pública ou em escolas indígenas. É aceita também a certificação do ensino médio pelo Enem ou exames oficiais (por exemplo, o Enceja).

Além de São Gabriel da Cachoeira (AM) e Tabatinga (AM), a prova ocorre também nos municípios de Bauru (SP), Campinas (SP), Caruaru (PE), Dourados (MS). As provas serão realizadas em 11 de abril do próximo ano.