Indígenas estão sendo vacinados aos poucos em Benjamin Constant

Em Benjamin Constant (a 1.118 quilômetros de Manaus), 130 pessoas, entre idosos e profissionais de saúde, foram vacinadas contra a covid-19. No entanto, mesmo vacinando integrantes do grupo prioritário, o município ainda falha na imunização de povos indígenas.

Dos 7.462 índios que deveriam ter sido vacinados, pouco mais de 5,8 mil receberam a dose do imunizante. Porém, a Prefeitura de Benjamin Constant informou que não é responsável pela aplicação da vacinação na população indígena, conforme preveem as regras do Governo Federal.

Fica a cargo da prefeitura apenas o recebimento das doses e o repasse para a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai). A pasta vai até às comunidades e realiza a vacinação.

Conforme a prefeitura, já foram vacinados quase 6 mil indígenas aldeados. Todas as doses previstas no plano foram entregues à Sesai.