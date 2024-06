Inpa recebe filhote de peixe-boi encontrado em Silves

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), na terça-feira (18/06), realizou o transporte de um filhote de peixe-boi encontrado no município de Silves (a 204 quilômetros da capital) para o Instituto Nacional de Pesquisas do Amazonas (Inpa), com sede em Manaus, na avenida André Araújo, bairro Petrópolis, zona sul.





O mamífero foi encontrado pela equipe da Prefeitura Municipal de Silves na margem do rio, em uma localidade chamada de Tatuacá. Posteriormente acionaram à equipe do Batalhão Ambiental, que conduziu o filhote de peixe-boi até o instituto, para receber cuidados veterinários.

Crime Ambiental

O Batalhão de Policiamento Ambiental orienta a população que criar, guardar, apanhar, transportar, capturar ou caçar animais silvestres sem autorização do órgão competente, configura crime ambiental, sujeitando seus autores às penalidades previstas na Lei.