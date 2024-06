Prefeitura de Manaus inova com leitura automatizada de exames parasitológicos

A Prefeitura de Manaus, de forma pioneira no Brasil, implementa a leitura automatizada de exames parasitológicos na rede básica de saúde. Esse método inovador, em fase final de implementação nos laboratórios distritais da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), permite a análise computadorizada das amostras, detectando parasitas intestinais com maior rapidez e precisão do que a análise microscópica tradicional.





O novo sistema está sendo testado em três dos quatro laboratórios distritais da Semsa (Sul, Leste e Oeste). No Laboratório Distrital Norte, o método será implementado após a conclusão das reformas. Os laboratórios foram equipados com o novo sistema de diagnóstico automatizado e as equipes passaram por treinamento especializado.

Djalma Coelho, secretário municipal de Saúde, destacou o compromisso da gestão municipal em investir na ampliação e qualidade dos serviços de saúde. “Este método automatiza um exame antes feito manualmente, resultando em processos mais rápidos e eficazes”, afirmou. Ana Paula Neves, gerente de Apoio Diagnóstico da Semsa, ressaltou o pioneirismo da gestão ao investir em tecnologia avançada na parasitologia, um setor muitas vezes negligenciado em laboratórios públicos.

Tecnologia avançada para diagnósticos rápidos

O sistema automatizado utiliza um equipamento desenvolvido pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), capaz de analisar milhares de imagens ampliadas das lâminas com amostras de fezes em poucos minutos. A tecnologia permite um diagnóstico mais rápido e preciso, reduzindo a possibilidade de falsos negativos e aumentando a eficiência dos laboratórios.

O treinamento para a implementação do novo método começou em março na Unicamp e continuou em Manaus com a participação de especialistas e servidores da Semsa. A técnica em patologia clínica Andréia Macedo destacou os benefícios da nova metodologia, que reduz o contato com as amostras e aumenta a confiabilidade dos resultados.

Benefícios para a população

Com a nova tecnologia, a rede de apoio diagnóstico da Semsa, que realiza aproximadamente 15 mil exames parasitológicos por mês, verá um aumento significativo na eficiência e qualidade dos diagnósticos. O sistema não só otimiza o aprendizado dos profissionais, mas também oferece à população resultados mais rápidos e precisos.

A implementação da leitura automatizada de exames parasitológicos em Manaus é um avanço significativo na área da saúde, demonstrando o compromisso da gestão municipal com a inovação e a melhoria contínua dos serviços prestados à comunidade.