Atletas do ‘Manaus Olímpica’ conquistam medalhas no campeonato nacional de natação

Dois atletas do programa “Manaus Olímpica”, apoiado pela Prefeitura de Manaus através da Fundação Manaus Esporte (FME), deixaram sua marca no Campeonato Brasileiro Interclubes Infantil de Natação de Inverno – Troféu Ruben Dinard de Araújo, realizado de 10 a 16 de junho na nova piscina olímpica em Salvador (BA). Pietra Menezes, bicampeã brasileira, alcançou o pódio com medalhas de bronze nas provas de 50 e 100 metros livre, enquanto Gabriel Castro se destacou como finalista na série principal, figurando entre os dez melhores atletas do Brasil.





Organizado pela Confederação Brasileira de Desporto Aquático, o evento reuniu 123 clubes e 690 nadadores, consolidando-se como um dos mais importantes torneios de natação do país. Aurilex Moreira, diretor-presidente da FME, destacou o contínuo apoio da prefeitura aos jovens talentos da natação desde o início da gestão.

“Estamos no caminho certo ao investir nesses atletas com apoio financeiro para passagens e acompanhando seus excelentes resultados. Gabriel e Pietra já demonstraram seu potencial em diversas competições, e continuamos apostando neles através do programa ‘Manaus Olímpica’. Temos também outros talentos mostrando ótimo desempenho em competições nacionais, e apostamos que um dia poderão trazer ainda mais títulos expressivos para Manaus e o Amazonas”, afirmou Aurilex Moreira.

A presença dos atletas do ‘Manaus Olímpica’ no pódio nacional evidencia o sucesso do programa em fomentar o esporte de alto rendimento entre os jovens da região, promovendo não apenas resultados esportivos significativos, mas também o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes.