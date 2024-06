Produtos de festas juninas apresentam irregularidade durante fiscalização

A farinha de tapioca e a farinha d’água apresentaram irregularidade durante fiscalização do Instituto Nacional de Pesos e Medidas (Ipem-AM), feita entre 3 e 17 de junho. Os produtos, típicos para festas juninas, tinham divergência entre a quantidade declarada na embalagem e a verificada pela perícia.





As empresas responsáveis pelos produtos reprovados serão notificadas e terão um prazo de dez dias para apresentar defesa junto ao órgão. A multa pode chegar até R$ 1,5 milhão.

Ao todo, 1.522 amostras de 29 marcas de itens pré-medidos (embalados na ausência do consumidor e em condições de comercialização dentro das conformidades exigidas pela legislação) mais procurados neste período, como milho de pipoca, flocão, coco ralado, milho branco, paçoca, pé-de-moleque, entre outros, foram ensaiados no laboratório do órgão, onde foi constatada a irregularidade.

Os consumidores que desconfiarem de possíveis irregularidades ou desejarem tirar dúvidas podem entrar em contato com a Ouvidoria do Ipem-AM no número 0800 092 2020, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, ou pelo site: https://ipem.am.gov.br/ouvidoria/, e pelas redes sociais do órgão: Instagram – @ipem.amoficial; Facebook – Ipem Amazonas e Twitter – @ipemamoficial.

Coordenada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), a ação ocorreu, simultaneamente, em todo país, em função do período dos festejos juninos, com foco nos produtos mais utilizados nesta época do ano.