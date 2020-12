Inscrição ao concurso de bolsa de estudos do Literatus encerra neste domingo (3)

Mais de cinco mil pessoas já se inscreveram ao Bolsão Solidário, o concurso de bolsa de estudos do Centro de Ensino Literatus. As inscrições encerram às 23h, deste domingo (3), no site bolsao.literatus.edu.br. A prova acontece na terça-feira (5), e, por conta da pandemia, será totalmente on-line, com o objetivo de evitar a propagação do Covid-19. Em comemoração aos 30 anos da instituição, serão concedidas 30 bolsas de estudos para os melhores colocados.

Os três primeiros colocados receberão bolsa integral em qualquer um dos cursos auxiliares ou técnicos da instituição. Do 4° ao 6° lugar terão direito à bolsa de 50%. Do 7° ao 30° colocado, desconto de 15% a contar a partir da segunda mensalidade. Enquanto do 31° até o último lugar ganharão desconto de 50% na matrícula.

“Através do curso técnico é possível ingressar no mercado de trabalho de forma mais rápida, visto que as capacitações têm menor duração quando comparadas a uma graduação superior”, destaca a mantenedora do Centro de Ensino Literatus, Elaine Saldanha. Ao todo, 74% dos profissionais que se formaram na instituição estão trabalhando. O Literatus já capacitou mais de 35 mil técnicos.

Qualquer aluno da rede pública ou particular de ensino, que tenha concluído o ensino médio ou que esteja cursando o 2° ano do ensino médio com conclusão para o ano de 2021, pode realizar a prova do curso. A exceção é apenas para os que pretendem concorrer às vagas no curso Técnico em Radiologia. Conforme o conselho profissional da categoria, os alunos do curso devem ser maiores de 18 anos e ter concluído o Ensino Médio.

Após a inscrição, o candidato deverá adquirir pelo site ou em lojas físicas da Bemol um quilo de alimento não perecível (exceto açúcar e sal) para realização da confirmação do seu cadastro. A inscrição só terá validade após a confirmação das lojas Bemol. No ato da compra, o candidato deve informar obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, o nome completo, CPF e e-mail.

Para garantir a segurança dos candidatos, a prova será on-line e acontecerá no dia 5 de janeiro, das 14h às 17h. Serão ao todo 40 questões, sendo assim distribuídas: 15 de Língua Portuguesa, 15 de Matemática e 10 de Conhecimentos Gerais. O resultado será divulgado a partir das 20h no site do Centro de Ensino Literatus (www.literatus.edu.br).

O Bolsão Solidário será para os cursos de Auxiliar em Saúde Bucal (ASB), Técnico em Enfermagem, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Nutrição e Dietética, Técnico em Análises Clínicas, Técnico em Radiologia, Técnico em Estética, Técnico em Logística, Técnico em Finanças, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Qualidade, Técnico em Administração, Técnico em Edificações, Técnico em Automação, Técnico em Eletrotécnica e Técnico em Mecânica.