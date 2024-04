Inscrições abertas para o curso de Especialização em Engenharia na UEA

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) está com vagas remanescentes abertas para a especialização em Engenharia de Desenvolvimento de Novos Produtos. Profissionais graduados em Engenharia, Arquitetura, Meteorologia, Geologia, Agronomia, Administração, Economia e áreas afins podem se inscrever até as 23h59 do dia 13 de maio.





As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por e-mail, enviadas para [email protected], conforme instruções detalhadas no edital. É importante ressaltar que não serão aceitas inscrições presenciais, por via postal, condicionais ou extemporâneas.

O curso de especialização em Engenharia de Desenvolvimento de Novos Produtos terá carga horária de 450 horas/aula, distribuídas em 13 disciplinas ao longo de 16 meses. As aulas serão ministradas de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 21h20, na Escola Superior de Tecnologia (EST/UEA), localizada na Av. Darcy Vargas, 1.200, Parque Dez de Novembro.

Interessados podem encontrar mais informações e acessar o edital de seleção, bem como realizar a inscrição, por meio do link: https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=10069.

Esta é uma oportunidade para profissionais interessados em aprimorar seus conhecimentos e habilidades na área de Engenharia de Desenvolvimento de Novos Produtos, contribuindo para sua formação e inserção no mercado de trabalho. A UEA reforça seu compromisso em oferecer oportunidades de especialização de qualidade, visando o desenvolvimento profissional e acadêmico de seus estudantes.