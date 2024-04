Encceja 2024 abre inscrições para exame supletivo nacional de jovens e adultos

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2024 está com as inscrições abertas até o próximo dia 10 de maio. Esta é uma oportunidade para aqueles que não concluíram o Ensino Fundamental ou o Ensino Médio e desejam obter o certificado de conclusão. O Encceja é voltado para profissionais graduados em diversas áreas, como Engenharia, Arquitetura, Meteorologia, Geologia, Agronomia, Administração, Economia, entre outras.





Os interessados podem se inscrever gratuitamente através do site oficial do Encceja 2024 até o prazo estabelecido. Durante o processo de inscrição, será necessário informar o Cadastro de Pessoa Física (CPF), documento de identidade, e-mail e número de telefone válidos. A prova será realizada em dia único, previsto para o dia 28 de agosto.

É importante ressaltar que o Encceja não tem ligação com o Provão Eletrônico ofertado pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar. A Secretaria de Educação é responsável pela divulgação do Encceja e pela entrega dos certificados aos alunos aprovados.

A prova é composta por 60 questões objetivas em cada turno e uma redação. Os componentes avaliados variam de acordo com o nível de ensino: Matemática, Ciências, Língua Portuguesa, História, Geografia, entre outros, para o Ensino Fundamental; e Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos, Matemática, para o Ensino Médio.

Os participantes que não obtiverem nota suficiente em algum componente da prova poderão refazer o exame no ano seguinte, focando apenas nas áreas que necessitam de melhoria. Os dados dos participantes são armazenados de uma edição para outra.

Para muitos, o Encceja representa uma segunda chance de concluir os estudos e abrir novas oportunidades no mercado de trabalho e no ensino superior. Luã Amorim, ex-aluno da rede estadual, conseguiu finalizar o Ensino Médio através do Encceja, o que possibilitou novos horizontes e a perspectiva de ingresso no Ensino Superior.

A ausência às provas do Encceja 2023 pode ser justificada até o dia 5 de abril, conforme previsto no edital. Aqueles que não justificarem a ausência ou tiverem a solicitação reprovada deverão pagar uma taxa de inscrição de R$40 para participar do Encceja 2024.

Este é um recomeço para muitos, uma oportunidade de conquistar a certificação escolar e traçar novos caminhos rumo ao sucesso acadêmico e profissional.