As inscrições para os cursos gratuitos da Câmara Municipal de Manaus (CMM) encerram nesta terça-feira (28). As oportunidades são da Escola do Legislativo Vereadora Léa Alencar Antony.

As aulas iniciam em março. Ao todo, são oferecidos 80 cursos profissionalizantes na modalidade Ensino à Distância (EaD), com duração de 30 horas e certificado.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3303-2890.