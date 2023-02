Irmãos morrem após caírem de moto na Cidade Nova

MANAUS – Dois jovens morreram no domingo, (26), após serem jogados da moto que estavam na avenida Camapuã, bairro Nossa Senhora de Fátima 1, zona Norte de Manaus. Os irmãos estavam em uma moto CG vermelha, quando foram jogados do veículo por ocupantes de uma picape saveiro de cor preta.

Segundo informações de um mototaxista que presenciou o acidente, o condutor da picape seguia o motociclista em alta velocidade, em um certo ponto da via, o condutor da moto caiu com sua irmã que estava na garupa, o piloto morreu na hora, já sua irmã morreu no Hospital e Pronto Socorro Plantão Araújo, minutos depois.

O elemento que estava mo veículo, fugiu do local. Imagens de circuito de segurança que existem na via, devem, ajudar a polícia a identificar os motoristas que perseguia os irmãos.

TEXTO: Correio da Amazônia