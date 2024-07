Inscrições para eleger o melhor restaurante a Quilo do Brasil foram prorrogadas

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes seccional Amazonas (Abrasel no AM) anuncia a prorrogação das inscrições para a 8ª edição do concurso “O Quilo é Nosso”, que elege o melhor restaurante a quilo do Brasil. Este ano, o evento é ainda mais especial, pois celebra os 40 anos da criação desse modelo de alimentação que é uma verdadeira paixão nacional. Restaurantes a quilo de todo o Amazonas têm agora até o dia 31 de julho para se inscreverem e concorrerem ao prestigiado título.





Uma Celebração da Culinária Brasileira

Com o tema “É comer, gostar e votar”, a competição ocorrerá entre os dias 17 e 27 de setembro, e conta com o patrocínio nacional da Coca-Cola Brasil, Friboi, Picpay, Pluxee e Seara. Dividido em três etapas – regional, estadual e a grande final – o concurso busca destacar a excelência gastronômica e a qualidade dos serviços prestados por restaurantes a quilo em todo o país.

“É uma oportunidade única para os estabelecimentos mostrarem o que têm de melhor e para os consumidores reconhecerem e valorizarem a qualidade dos restaurantes de comida a quilo locais”, destaca o presidente da Abrasel no Amazonas, Rodrigo Zamperlini.

Etapas da Competição

Etapa Regional: Os restaurantes inscritos serão avaliados pelo público e por um júri técnico local. Além do prato criado especialmente para o concurso, serão considerados critérios como atendimento e higiene do local.

Etapa Estadual: Os vencedores de cada região avançarão para a etapa estadual, onde um júri técnico especializado escolherá os melhores de cada estado para a final nacional.

Grande Final: Os restaurantes finalistas competirão na grande final nacional, realizada durante o evento "Mesa São Paulo", onde chefs e especialistas em gastronomia elegerão o Melhor Restaurante a Quilo do Brasil.

Razões para Participar

Participar do “O Quilo é Nosso” traz inúmeros benefícios para os restaurantes:

Aumento de Visibilidade: Coloca o estabelecimento em destaque, com ampla cobertura de mídia.

Atração e Fidelização de Clientes: Atrai novos clientes e fideliza os já existentes com inovações.

Atrai novos clientes e fideliza os já existentes com inovações. Feedbacks Valiosos: Oferece a oportunidade de receber opiniões e sugestões diretamente dos consumidores.

Estímulo à Criatividade: Desafia os chefs a criar novas receitas exclusivas.

Desafia os chefs a criar novas receitas exclusivas. Reconhecimento Nacional: Conquistar o título pode transformar a trajetória do restaurante, conferindo prestígio e reconhecimento nacional.

Como Participar

Os interessados devem acessar o site oficial do concurso (www.oquiloenosso.com.br) ou entrar em contato com a Abrasel seccional Amazonas para mais informações e inscrições. Não perca esta oportunidade de destacar o seu restaurante e competir por um título que pode mudar o rumo do seu negócio.

O concurso “O Quilo é Nosso” é uma celebração da diversidade e qualidade da culinária brasileira, proporcionando uma plataforma para que os restaurantes a quilo mostrem sua excelência e contribuam para a rica cena gastronômica do país.