Prefeituras estão com status crítico em Ranking de Controle Interno

Com pontuação totalmente zerada, quatro prefeituras do Amazonas estão com status crítico no Ranking de Controle Interno divulgado pelo Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC-AM). São elas Borba, Codajás, Novo Airão e Urucará.





Já com status deficiente aparecem Amaturá e Silves. As prefeituras de Carauari, Japurá e Tonantins estão com status mediano.

Com status elevado estão Tefé e Manaus. A prefeitura da capital amazonense alcançou 919 pontos no ranking.

O Ranking de Controle Interno é elaborado a partir de uma criteriosa análise de dados e informações coletadas junto aos poderes estaduais, prefeituras e câmaras municipais. São considerados fatores com o desenvolvimento do sistema de controle interno de cada unidade, segundo os preceitos da legislação sobre o tema, sistematizados no Guia Prático de Controle Interno da Administração Pública.

Para a procuradora de Contas responsável pela Coordenadoria de ‘Transparência, Acesso à Informação e Controle Interno’, Evelyn Freire de Carvalho, o ranking é um importante instrumento de diagnóstico e incentivo à melhoria contínua. “Nosso objetivo é não apenas apontar as deficiências, mas também fornecer subsídios para que os gestores públicos possam aprimorar suas práticas. Acreditamos que, com um controle interno eficaz, é possível alcançar uma gestão pública mais transparente, eficiente e responsável”, afirmou.