Instituto Dramel lança nova fase de projeto que integra escola, natureza e saberes amazônicos

O Instituto Dramel de Agroecologia lança a segunda fase do projeto Circuito Dramel de Arte, no dia 24 de julho às 13h, na Rodovia AM-070, Ramal Monte Castelo, Km 5 – Comunidade Nova Esperança.





Irão participar do evento alunos e professores das escolas municipais que, durante quatro meses, participaram do projeto de transformar materiais descartados em elementos da fauna amazônica.

No lançamento da segunda fase, os participantes do projeto irão dispor as peças artesanais nas trilhas do sítio com as respectivas identificações: nome da espécie, características físicas. Também irão fazer uma visita direcionada por guias para conhecer o ciclo de reprodução e de produção das abelhas.

O local é um exemplo de práticas agroecológicas integradas, espaço de educação ambiental e de preservação da biodiversidade amazônica.

O Instituto Dramel de Agroecologia destaca-se pela proposta de turismo rural de experiência sustentável, que integra meliponicultura, agroecologia, arte ambiental e educação ecológica no coração da Amazônia.

No local, os visitantes são inseridos em um verdadeiro laboratório vivo, que oferece inúmeras atividades.

• Meliponicultura certificada com espécies nativas como jandaíra, jupará e uruçu, em meliponários educativos e interativos

• Agroecologia aplicada com viveiro de mudas, minhocário, hortas orgânicas e agricultura sintrópica

• Circuito de Arte Ambiental com obras feitas por crianças da rede pública e artesãos locais, integradas às trilhas ecológicas

• Criação sustentável de tambaquis em tanques escavados

• Marcenaria ecológica com reaproveitamento de madeira e produção de caixas para abelhas sem ferrão

• Degustação e comercialização de produtos sustentáveis, como méis nativos, própolis e artesanato

• Trilhas sensoriais e educativas com explanações sobre biodiversidade, polinização e árvores centenárias como a sumaúma

O coordenador do projeto, odontólogo, sanitarista e meliponicultor certificado pelo IDAM, Prof. Dr. Joaquim Alberto da Silva destaca a integração entre ciência, tradição e regeneração ambiental com foco na formação cidadã e valorização do território amazônico.

“O Circuito Dramel é mais que um roteiro turístico. É uma travessia de saberes, sabores e sonhos amazônicos. Uma ponte entre território, escola e floresta viva”, disse o idealizador do projeto.

O evento contará com visitação guiada, atividades imersivas, explanações sobre biodiversidade e demonstrações de manejo agroecológico, incluindo marcenaria sustentável, viveiros, piscicultura, criação de aves, trilhas sensoriais e meliponicultura certificada.