Internos LGBTQIA+ concluem curso de design de sobrancelha e higienização facial

Visando promover diversidade e inclusão social, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e a empresa cogestora New Life, ofertaram os cursos de design de sobrancelha e higienização facial aos internos do grupo LGBTQIA+ dos Centros de Detenção Provisório de Manaus I e II (CDPM 1 e 2). A conclusão do curso ocorreu nesta quarta – feira (23/03) e teve por objetivo capacitar o público alvo por meio de qualificações profissionais.

No total, 20 reeducandos concluíram a capacitação que iniciou no dia 14 de março. As aulas foram ministradas por uma instrutora profissional da área com teorias e práticas na escola do CDPM II, de segunda a sexta. O curso teve duração de 60h com direito a certificação.

”Por meio do programa Conhecimento que Liberta nós vamos continuar levando oportunidades para todos os públicos que compõem a sistema prisional do nosso Estado. É uma preocupação nossa enquanto instituição, que todos tenham acesso à qualificação profissional”, declarou o secretário da Seap, coronel Paulo Cesar.

O interno, Henrique (nome fictício) ficou bastante feliz ao concluir o curso.

“Com iniciativas como essa, nos sentimos mais acolhidos, é muito bom ver toda essa inclusão. Gostaria de agradecer à Seap que está sempre ofertando cursos. Espero que ao sair daqui, eu possa ter a oportunidade de colocar em prática tudo que aprendi e até mesmo criar meu próprio negócio”, ressaltou.

Grupo LGBTQA+: Atualmente os Centros de Detenção Provisório de Manaus I e II totalizam um número de 50 internos que fazem parte da comunidade