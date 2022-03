Polícias Militares são suspeitos de executar vendedor de verduras na Zona Leste

MANAUS – Um caso que chocou moradores da comunidade Santa Inês, e vem causando revolta na população, é a morte do adolescente Herbert de Oliveira da Silva, 17 anos de idade. O mesmo foi executado por policiais militares da tarde de ontem por volta das 16hs.

Segundo informações repassadas pela mãe da vítima, a senhora Adriene Perpétua Silva de Oliveira, o jovem estava a caminho do local onde trabalhava como vendedor de verdura. “Eles mataram meu filho que tinha o sonho de ser do Exército, eles atiraram nas costas do meu filho e deixaram ele jogado na lama”, disse a mãe bastante revoltada.

O caso chocou os moradores que conheciam o jovem e que agora pedem justiça pela morte do jovem. A Polícia Civil procura identificar qual Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizou a abordagem ou se trata de uma ocorrência de Policiamento Especializado, como Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) ou Força Tática.

Por Correio da Amazônia