Investigação da Operação Tupinambarana Liberta chega ao fim

Cinco agentes públicos foram indiciados por organização criminosa, corrupção eleitoral e atentado contra o Estado Democrático de Direito. As ações fazem parte da operação Tupinambarana Liberta, que foi concluída pela Polícia Federal, na manhã desta quarta-feira, 27.


A investigação apontou que o grupo criminoso teria utilizado parte da estrutura do governo estadual, inclusive com apoio de membros da força policial, para favorecer uma chapa que concorria à Prefeitura de Parintins. As práticas identificadas envolvem compra de votos e ações voltadas a impedir o livre exercício do direito ao voto.

O inquérito já foi encaminhado ao Ministério Público Eleitoral, que analisará os elementos apresentados e decidirá pelas medidas judiciais cabíveis. A pena somada dos crimes investigados pode chegar a 20 anos de reclusão, considerando as qualificadoras previstas em lei.

A apuração teve início a partir de uma notícia de fato apresentada pelo Ministério Público Eleitoral de Parintins em 16 de setembro de 2024. Durante as diligências, surgiram indícios de que líderes comunitários ligados a uma facção criminosa nacional estariam ameaçando eleitores e impedindo a circulação de candidatos em determinadas áreas da cidade.

Além disso, os investigadores encontraram sinais de omissão deliberada por parte de agentes públicos para beneficiar a candidatura favorecida, bem como provas de que o grupo monitorava adversários políticos e até mesmo os deslocamentos de equipes da Polícia Federal, numa tentativa de obstruir a atuação da corporação.

A operação foi deflagrada no dia 3 de outubro de 2024 e contou com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar do Amazonas, que acompanhou a execução das ordens judiciais contra os policiais militares envolvidos. O nome da operação faz referência ao modo como os moradores locais se referem à cidade de Parintins , a “Ilha Tupinambarana, a ilha da magia” , aludindo à rica herança indígena da região, tradicionalmente habitada por povos como os Tupinambás.

