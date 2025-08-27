Homem que se diz pastor vende martelo que “foi usado” na Arca de Noé (vídeo)

Um pastor apareceu em vídeo ao lado da esposa vendendo um martelo que, segundo ele, teria sido usado por Noé na construção da Arca.





“Não é qualquer martelo, não. É relíquia sagrada!”, afirmou emocionado, chegando até a falar em línguas durante a propaganda.

O objeto, anunciado por R$ 10 mil, foi apresentado como perfeito para carpinteiros e trabalhadores da construção civil. O vídeo rapidamente viralizou, gerando risadas, surpresa e dividindo opiniões sobre misturar vendas com elementos considerados sagrados.

Além do martelo, o casal já apareceu em vídeos anteriores vendendo outros objetos, como “tábuas que fizeram parte da Arca de Noé”.

Os pastores são, na verdade, dois humoristas que criaram a “Igreja da Sagrada Oferta”, um perfil humorístico em que simulam uma igreja evangélica.

O vídeo dividiu opiniões sobre a conduta dos responsáveis em brincar com temas sagrados.

