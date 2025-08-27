Saída de chefão da CNN provoca demissões na alta cúpula e tensão na equipe

João Camargo deixou comando da CNN Brasil para se dedicar a outros projetos - foto: recorte

Desde a saída de João Camargo do cargo de chairman (presidente do conselho executivo), ocorrida na última sexta-feira (22), os bastidores da CNN Brasil seguem agitados


O NaTelinha da CNN Brasil apurou que a emissora já dispensou dois integrantes da alta cúpula nesta semana, e outros executivos ligados à gestão anterior também devem deixar a direção do canal de notícias nos próximos dias.

Entre os que se despedem da empresa estão Cris Moreira, vice-presidente de Relações Estratégicas e Negócios, e Acácio Luiz Costa, secretário executivo do conselho.

Ambos eram nomes de confiança de João Camargo. Acácio, inclusive, era considerado o segundo nome mais influente da CNN Brasil e atuava como seu braço direito. Ele entrou na emissora em 2022, após passagens pela Band, Estadão e Sistema Globo de Rádio.

Cris Moreira ocupava o cargo de vice-presidente de Relações Estratégicas e Negócios da CNN Brasil desde 2024, com a missão de desenvolver novos projetos comerciais e iniciativas em outras áreas voltadas aos anunciantes.

Antes do canal, atuou no Grupo Bandeirantes de Comunicação, na Editora Abril e no Grupo Sol Panamby. Sua contratação foi uma escolha direta de João Camargo.

Clima tenso

O NaTelinha apurou que o clima nos bastidores da CNN Brasil está tenso diante das recentes mudanças, e novos nomes para a diretoria devem ser anunciados em breve. A possibilidade de demissões de outros executivos também não está descartada.

Essa movimentação ocorre após a saída de João Camargo do cargo de chairman (presidente do conselho executivo), uma decisão que pegou de surpresa tanto o mercado quanto os próprios funcionários da emissora.

Segundo fontes ouvidas pela reportagem, o rompimento entre João Camargo e Rubens Menin não aconteceu de forma amistosa. Um conflito de interesses teria sido o estopim para a ruptura repentina entre os dois.

Oficialmente, a saída de Camargo ocorreu a pedido do próprio executivo, que, segundo a CNN Brasil, pretende se dedicar integralmente a outros projetos empresariais. Procurada, a CNN Brasil não se manifestou.

