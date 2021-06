Irmãs gêmeas idênticas ficam noivas do mesmo homem

As irmãs Anna e Lucy DeCinque, que se autodenominam “as gêmeas mais idênticas do mundo”, foram pedidas em casamento ao mesmo tempo, e pelo mesmo homem. Ambas disseram “sim”.

O pedido, feito por Ben Byrne, foi mostrado no programa “Extreme Sisters”, da rede de televisão norte-americana TLC.

“Somos as gêmeas mais sortudas do mundo. Compartilhamos um homem que nos ama totalmente pelo que somos. Ben é nosso herói. Ele é nosso Príncipe Encantado”, disseram as duas.

“Vocês significam o mundo para mim, e quero mostrar que estou comprometido”, se declarou Byrne.

Legalmente, o trio não poderá se casar na Austrália, onde vivem, por causa da lei contra poligamia no país. As irmãs, porém, sugeriram lugares como a Malásia ou a Indonésia para formalizarem a união.

“Nós conhecemos esses lugares em que nós três podemos nos casar, e vamos fazer isso acontecer”, reforçou uma das gêmeas.

Anna e Lucy ficaram conhecidas em meados de 2019, quando contaram que dividiam o namorado e também o desejo de engravidar ao mesmo tempo do mesmo homem.

As australianas são gêmeas idênticas e, no passado, já gastaram mais de 700 mil dólares (R$ 3,5 milhões na cotação atual) para ficar ainda mais parecidas.

Fonte: TV Famosos