Isabelle Nogueira irá desfilar no Carnaval de 2025 pela Grande Rio

Os preparativos para o Carnaval de 2025 estão a todo vapor. Além das disputas dos sambas-enredo, as agremiações buscam suas musas, que abrilhantam os desfiles na Marquês de Sapucaí com suas fantasias luxuosas e beleza estonteante. Uma grande novidade é a estreia de Isabelle Nogueira, ex-BBB, na Passarela do Samba em 2025 pela Grande Rio.





Um passarinho verde contou que a cunhã-poranga do Boi Garantido recebeu um convite especial da Grande Rio e aceitou desfilar como musa da agremiação de Duque de Caxias. A convocação partiu diretamente do presidente de honra da escola de samba, Jayder Soares, que ligou pessoalmente para Isabelle, confirmando a informação.

Parte da diretoria da escola está em Parintins, aproveitando o Festival Folclórico do qual Isabelle faz parte. Em 2025, a Grande Rio apresentará o enredo “Pororocas Parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”, levando o estado do Pará para a Sapucaí. O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), e sua esposa, Daniela Barbalho, deverão participar do desfile junto à presidência da agremiação.

Os desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro ocorrerão em três dias no Carnaval de 2025, de 28 de fevereiro a 5 de março. A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa) realizou o sorteio na Cidade do Samba, definindo a ordem dos desfiles. Este sorteio foi comandado por Milton Cunha e Regina Casé. A Unidos de Padre Miguel, campeã da Série Ouro, abrirá os desfiles, enquanto Unidos da Tijuca e Mocidade Independente iniciarão os desfiles dos outros dois dias.

A partir de 2025, os desfiles do Grupo Especial terão três dias, com quatro escolas em cada dia, estendendo o espetáculo até a terça-feira. O Carnaval do próximo ano será o primeiro sob o comando de Gabriel David, eleito presidente da Liesa, com mandato de três anos. Além disso, as notas dos jurados serão fechadas ao final de cada dia de desfile, e haverá shows de artistas renomados.

Com essas mudanças, o Carnaval de 2025 promete ser inesquecível, repleto de novidades e muito samba no pé.

Fonte: Metrópoles