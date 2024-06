Pescadores artesanais e piscicultores de Parintins recebem R$ 400 mil em crédito rural

Na semana em que se comemora o Dia do Pescador, celebrado nesta sexta-feira (29/06), pescadores artesanais e piscicultores de Parintins foram contemplados com mais de R$ 400 mil em crédito rural. Este recurso resulta de uma parceria entre o Governo do Amazonas e o Banco da Amazônia.





Os créditos, totalizando mais de R$ 400 mil, referem-se a 12 projetos elaborados pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) e encaminhados ao Banco da Amazônia, que é responsável pela concessão dos recursos.

A assinatura dos contratos aconteceu na última quinta-feira (27/06), na sede do Banco da Amazônia, em Parintins. Os beneficiados são pescadores artesanais e piscicultores da sede do município, bem como das comunidades São Sebastião da Brasília, Caburi, Mocambo e Vila Amazônia. O crédito será utilizado na aquisição de equipamentos, implementos e custeio das atividades de pesca e piscicultura.

A diretora de Assistência Técnica e Extensão Rural (Diter) do Idam, Nadiele Pacheco, ressaltou a importância desse incentivo para a pesca artesanal e a piscicultura no estado. “Essa foi mais uma ação do Governo do Estado, em parceria com o Banco da Amazônia, voltada à cadeia produtiva da pesca e piscicultura de Parintins, cujo intuito é fortalecer ainda mais as atividades no município, que é um dos principais polos pesqueiros do Amazonas”, disse Nadiele.

Assistência Contínua

O gerente da Unidade Local (UnLoc) Idam/Parintins, Lucivaldo Pereira, destacou que o órgão facilita o acesso aos recursos através da elaboração de projetos, que são posteriormente encaminhados às instituições financeiras, como a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e o Banco da Amazônia. “O processo é simples. Basta nos procurar que prestamos a assistência necessária a todos os produtores rurais”, explicou Lucivaldo.

Para obter o crédito, os solicitantes precisam apenas estar munidos dos documentos que comprovem suas atividades.