Maio registrou mais de 3 mil empregos com carteira assinada no AM

O Amazonas registrou 3.467 novos postos formais de trabalho, em maio, com resultado de 23,3 mil admissões e 19,9 mil desligamentos. Com isso, apenas nos cinco primeiros meses deste ano, o estado já registra a criação de 14,3 mil novas vagas, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged).





Quatro dos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas tiveram saldos positivos no Amazonas em maio, com destaque para o setor de Serviços (1.938 vagas), seguido por Construção (592), Indústria (534) e Comércio (439). Apenas a Agropecuária, com -36 postos, registrou saldo negativo.

A capital, Manaus, foi o município com maior saldo positivo de empregos criados: 3.149, levando o estoque da cidade a mais de 480,5 mil pessoas formalizadas no mercado de trabalho. Na sequência dos cinco municípios que mais geraram empregos estão Parintins (164), Presidente Figueiredo (48), Maués (45), Tefé (29) e Humaitá (19).

O Brasil gerou, nos cinco primeiros meses de 2024, um milhão de empregos com carteira assinada. A marca foi estabelecida com o saldo positivo, em maio, de 131.811 novos postos formais. Com isso, o país chegou, entre janeiro e maio deste ano, a um saldo positivo de 1.088.955 empregos formais.