Isabelle Nogueira recebe Medalha Ruy Araújo em sessão especial da Aleam

Nesta segunda-feira, 3 de junho, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), liderou a Sessão Especial de outorga da Medalha Ruy Araújo à cunhã-poranga do boi-bumbá Garantido, Isabelle Nogueira. Conhecida por sua participação no Big Brother Brasil 24, Isabelle foi homenageada pela visibilidade e promoção da cultura amazonense.





A propositura, apoiada pelos 24 deputados estaduais, reconhece a contribuição de Isabelle ao Festival de Parintins e à cultura local. “Nosso Festival de Parintins é grandioso e, neste ano, será ainda mais especial graças à Isabelle Nogueira. Ela tem orgulhosamente representado nossa festa, cultura e tradições. Esta medalha é uma homenagem àqueles que elevam o nome do nosso Estado. Parabéns, Isabelle, por enaltecer o Amazonas”, declarou o deputado Roberto Cidade.

Visivelmente emocionada, Isabelle agradeceu a homenagem e reafirmou seu compromisso em continuar promovendo a cultura amazonense como Embaixadora do Festival de Parintins. “Recebo esta homenagem com enorme gratidão. Meu objetivo sempre foi mostrar o talento, a arte, a memória e a história do nosso povo. Prometo continuar levando o nome do Amazonas aonde eu for. Te amo, meu Amazonas. Muito obrigada a todos”, disse Isabelle.

A cerimônia contou com a presença dos deputados estaduais Alessandra Campelo (Podemos), Adjuto Afonso (UB) e Wilker Barreto (Mobiliza), além das tradicionais figuras dos bois Garantido e Caprichoso, Batucada, Marujada de Guerra, Garantido Show, Corpo de Dança do Caprichoso (CDC) e dos artistas Arlindo Neto, Luciano Araújo, Lucilene Castro e o tecladista Carlinhos Bandeira.