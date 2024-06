Italo Ferreira renova esperanças do surfe brasileiro com vitória no Taiti

Em um momento desafiador para o surfe brasileiro na WSL, Italo Ferreira ressurgiu de forma impressionante. O alagoano venceu o havaiano John John Florence na final da etapa de Teahupo’o, no Taiti, quebrando um jejum pessoal. Italo, de 30 anos, não vencia no circuito desde antes de conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.





Sua última vitória havia sido em abril daquele ano, quando derrotou Gabriel Medina na etapa de Newcastle. Naquele ano, ele terminou em terceiro lugar no ranking.

Nos últimos anos, Italo enfrentou várias lesões. Em julho do ano passado, sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito e perdeu o restante da temporada. Ele também não competirá nos Jogos de Paris.

“Eu estava esperando muito por este momento. Já ganhei em diferentes tipos de ondas, mas nunca em tubos, e era uma vitória assim que eu buscava. Perdi este evento no ano passado por causa de uma contusão, mas finalmente consegui minha vitória aqui e estou realmente muito feliz. Quero agradecer a Deus, minha família e amigos. O trabalho aqui foi concluído, e agora é hora de nos prepararmos para El Salvador, que é o próximo evento,” comemorou Italo em entrevista à WSL.

Com notas de 17,70 (8,93 + 8,77), Italo conquistou US$ 100 mil (R$ 520 mil) e 10.000 pontos no ranking da WSL. Agora, ele é o quinto colocado e o melhor brasileiro na classificação, sendo o único na zona de corte para as finais da temporada.

John John Florence (HAV) – 31.465 pontos Griffin Colapinto (EUA) – 27.195 pontos Jack Robinson (AUS) – 25.980 pontos Ethan Ewing (AUS) – 23.930 pontos Italo Ferreira (BRA) – 22.715 pontos

Fonte: O Globo