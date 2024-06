Onda de calor na Índia mata pelo menos 14 pessoas em Bihar

Na Índia, pelo menos 14 pessoas morreram em um único dia no estado de Bihar, no nordeste, devido à onda de calor que atinge grande parte do país.





Nesta sexta-feira, 31 de maio, um tribunal indiano pediu ao Governo central que declare emergência nacional devido à intensa onda de calor que assola o país há vários dias e que já pode ter matado “centenas de pessoas”.

O Tribunal de Recurso do Rajastão (noroeste) sugere que a Índia considere futuras ondas de calor como “calamidades nacionais”, permitindo a mobilização de serviços de emergência, similar ao que ocorre durante inundações ou ciclones.

Segundo o tribunal, as autoridades não tomaram medidas adequadas para proteger a população do calor e determinou que o governo local crie um fundo para compensar as famílias das vítimas das altas temperaturas.

A Índia enfrenta temperaturas extremas há vários dias, com várias cidades registrando mais de 45°C. O atual recorde nacional é de 51°C, registrado em 2016 em Phalodi, no deserto de Thar, no Rajastão.

As temperaturas extremas na Índia têm sérias consequências para a saúde pública, especialmente nas megacidades. Em Nova Deli, com mais de 30 milhões de habitantes, o termômetro subiu novamente na quarta-feira passada. Uma temperatura de 52,9°C foi registrada, um possível novo recorde nacional, embora as autoridades suspeitem de erro no sensor.

Fonte: rfi