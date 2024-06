Jender Lobato é o novo diretor-presidente da Manauscult

A Prefeitura de Manaus anunciou, através do Diário Oficial do Município (DOM) de sexta-feira, 7 de junho, edição nº 5841, a nova configuração de gestores da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). Esta atualização foi realizada em conformidade com a legislação eleitoral vigente.





Jender de Melo Lobato foi nomeado como diretor-presidente da Manauscult. Reginei Rodrigues, que atuava interinamente como diretor-presidente desde 21 de dezembro de 2023, foi designado para o cargo de vice-presidente da pasta.

Vida Profissional

Jender de Melo Lobato é advogado especializado em Direito Eleitoral, Direito Administrativo e Gestão Pública, além de Direito Penal e Processual Penal. Atualmente, ele está se graduando em Ciências Contábeis, complementando sua carreira profissional nas áreas de gestão pública, projetos, convênios e prestação de contas em níveis federal, estadual e municipal.

Reconhecido no cenário cultural, Jender tem uma participação ativa como gestor de um dos bumbás do Festival Folclórico de Parintins. Além disso, ele já atuou como procurador jurídico e representante de diversas prefeituras e câmaras municipais em Manaus e Brasília. Sua trajetória inclui passagens pela Fundação Villa-Lobos, Secretaria da Cultura, representação de Manaus em Brasília e Secretaria de Articulação Política.

Com essa nomeação, espera-se que Jender Lobato traga sua vasta experiência em gestão pública e cultural para impulsionar ainda mais o desenvolvimento das atividades da Manauscult, promovendo a cultura, o turismo e eventos na capital amazonense.