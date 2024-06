Mulher de motorista de App que mandou sequestrar e atear fogo em carro com ele dentro é presa

MANAUS | A Polícia Civil por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), prendeu Ingrid Sales da Silva, 34 anos, por envolvimento na morte de seu companheiro, Mizael da Silva Lima, 49 anos, que foi sequestrado e queimado vivo em um veículo no dia 27 de março deste ano, no ramal do Brasileirinho, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.





A vítima, que era motorista de aplicativo, ficou um mês hospitalizada, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Outros três homens estão sendo procurados por envolvimento nesse crime.