Primeira cacique mulher do povo Kayapó do Kranhkrô toma posse no Pará

No sábado, 8 de junho, a aldeia Kranhkrô em Ourilândia do Norte, no sudeste do Pará, testemunhou um marco histórico com a posse da primeira mulher cacique do povo Kayapó. Kôkônhyjtí Kayapó, de 37 anos, assumiu a liderança da comunidade localizada na vicinal Águas Claras, em uma cerimônia que reuniu diversas lideranças indígenas do Pará e Mato Grosso.





Histórico e Cerimônia

Kôkônhyjtí Kayapó, que já atua há anos na região e vem de uma longa linhagem de caciques, sucede seu pai, o líder Bebaití Kayapó, e seu avô, Tuto Pombo. A cerimônia de posse foi marcada por rituais tradicionais, incluindo a entrega de faixa e danças típicas, com a participação ativa de várias mulheres da comunidade, simbolizando o apoio e a celebração deste acontecimento inédito.

A coordenadora regional Kayapó Sul do Pará da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Ô-é Paiakan Kaiapó, participou do evento e destacou a importância da posse de uma mulher como cacique. “É de suma importância as mulheres estarem ocupando os espaços de poderes dentro e fora do território”, afirmou, ressaltando o ato como revolucionário e significativo na luta pela igualdade de gênero.

A nova cacique, em parceria com a Associação Indígena Pore Kayapó, planeja implementar uma gestão baseada em diálogos e novas parcerias, visando atender às demandas coletivas da comunidade. Kôkônhyjtí Kayapó traz uma visão de união, justiça e preservação cultural, aspectos que foram amplamente reconhecidos pelos povos originários da região durante a cerimônia.

A posse de Kôkônhyjtí Kayapó representa um avanço significativo na inclusão das mulheres em posições de liderança dentro das comunidades indígenas, sinalizando um futuro promissor para a igualdade de gênero e a preservação cultural entre os Kayapó.

Fonte: G1