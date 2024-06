Polícia prende homem procurado por homicídio praticando crime ambiental em Barcelos

MANAUS | A Polícia Militar em cumprimento da operação Fronteira mais Segura/Protetor das Fronteiras prendeu, no início da noite de domingo (09), um homem, 34, durante uma abordagem, próximo a Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus). O suspeito que estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio, voltou a ser preso, após ser flagrado transportando 19 quelônios da espécie iaçá em uma canoa.





A abordagem, que resultou na apreensão, foi realizada por volta das 18h. Durante as buscas na canoa do suspeito, os policiais militares, coordenados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), identificaram que o homem transportava 10 malhadeiras. Entre as redes utilizadas para a pesca, as equipes encontraram vários sacos feitos de palha.

Ao terem aberto os sacos, os policiais encontraram os quelônios. Ao todo, foram apreendidos 19 iaçás. O homem responsável pela captura e transporte dos animais foi detido e multado pela prática de crime ambiental.

Durante a identificação criminal, foi constatado que o suspeito estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.

O homem foi encaminhado para a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), que integra a Base Fluvial Arpão 2, pelo crime ambiental, onde também foi cumprido o mandado de prisão.

Todos os quelônios apreendidos com o suspeito foram devolvidos à natureza.