Joelson Silva e João Carlos são os vereadores mais bem votados em Manaus

Joelson Silva (Patriotas) e João Carlos (Republicanos), foram os vereadores mais votados de Manaus nestas eleições.

O atual presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM) Joelson Silva teve 12.476 e, João Carlos, 13.830 votos.

O terceiro lugar ficou para a Professora Jacqueline (Podemos) com 9.917 votos. Em seguida, aparece Capitão Carpê Andrade (Republicanos), que conquistou 8.512 eleitores.

Conforme os dados do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), pode haver uma forte mudança no cenário do parlamento municipal no próximo ano, com a chegada de novos vereadores.

Alguns dos atuais parlamentares não conseguiram a reeleição, como Mirtes Salles, por exemplo.