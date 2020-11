Nejmi Aziz ganha imunidade com a vitória de Augusto Ferraz, em Iranduba

Nejmi Aziz ganhará imunidade parlamentar. Ela é suplente do deputado estadual Augusto Ferraz, que acaba de se eleger prefeito do município de Iranduba deixando a vaga na Assembléia Legislativa do Amazonas (Aleam), para ela.

A suplente Nejmi Aziz vai poder se livrar dos inúmeros processos da qual é acusada, entre eles por desvio de ‘Milhões de Reais’ da Saúde do Estado do Amazonas. Saiu até no Fantástico da Rede Globo.

Nejmi esteve detida por dias na penitenciária da BR-174, Compaj, depois de uma operação da Polícia Federal, intitulada Maus Caminhos da qual, também, foram presos os irmãos do senador Omar Aziz (PSD).

Ela é esposa do senador Omar Aziz, que tinha duas balas na agulha para conseguir a imunidade para a sua mulher. A primeira, com o candidato Ricardo Nicolau (PSD), que ficou na 4º posição para prefeito de Manaus.

Mas a sorte bateu na porta dos Aziz’s, com a vitória apertada de Augusto Ferraz em Iranduba. Ou seja, ao tomar posse a partir do dia primeiro de janeiro de 2021, Nejmi pode recorrer ao direito do fórum privilegiado e passar imune nos processos e acusações, que não aconteceram dentro do mandato.